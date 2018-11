Maltempo: Vincenzi (Pd), sospensione obblighi fiscali per popolazione Lazio colpita

- "Allo stato di calamità naturale dichiarato dalla Regione Lazio per le zone colpite da questa drammatica ed eccezionale ondata di maltempo, al quale si aggiungerà la richiesta al Governo di riconoscimento dello stato di emergenza per i territori devastati, si affianchi da parte dell'Esecutivo nazionale un provvedimento che sospenda il pagamento delle tasse e la riscossione delle cartelle esattoriali, così come chiesto oggi dal presidente del Consiglio regionale, Daniele Leodori". Lo scrive in una nota il presidente della commissione Bilancio della Pisana, Marco Vincenzi."La conta dei danni è ingente - continua Vincenzi - e restituisce un territorio duramente provato da quanto accaduto in questi giorni e ancora in queste ore. E' allora importante ridare fiato a questa comunità colpita sospendendo gli obblighi fiscali e la riscossione delle cartelle di Agenzia delle Entrate-Riscossione. Sarebbe infine auspicabile - conclude Vincenzi - che anche le banche si attivino con una moratoria sui mutui".(Com)