Libia: alto ufficiale Lna a “Nova”, tentativi Unione africana di avviare dialogo con parti libiche non in contrasto con Conferenza Palermo

- I tentativi dell’Unione africana di avviare un dialogo con le varie parti libiche non sono “in contrasto con l’iniziativa italiana della Conferenza internazionale per la Libia” in programma a Palermo dal 12 al 13 novembre. Lo riferisce ad “Agenzia Nova”, un alto ufficiale dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), comandato dal generale Khalifa Haftar. Il riferimento fatto dall’alto ufficiale dell’Lna, che ha chiesto l’anonimato, ad “Agenzia Nova” è alla recente visita, avvenuta il 2 novembre scorso ad Addis Abeba, della delegazione dell’autoproclama Esercito nazionale libico guidata generale Farag Almabrouk Abdulnabi al Sawsaa. La delegazione è stata ricevuta dal commissario dell'Unione africana per la pace e la sicurezza, l'ambasciatore Smail Chergui. La delegazione ha informato il Commissario sulle situazioni politiche e di sicurezza prevalenti in Libia e sugli sforzi dell'Lna di combattere il terrorismo, in particolare nelle città di Bengasi e Derna, nonché sugli sforzi compiuti per unire l'esercito libico. (segue) (Lit)