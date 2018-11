Libia: alto ufficiale Lna a “Nova”, tentativi Unione africana di avviare dialogo con parti libiche non in contrasto con Conferenza Palermo (2)

- La delegazione ha anche condiviso le sue opinioni sulle iniziative di pace in corso sulla situazione in Libia e ha sottolineato che la soluzione alla crisi può essere possibile solo attraverso un dialogo portato avanti dagli stessi libici. A tale riguardo, la delegazione ha espresso la speranza di vedere l'Unione africana assumere un ruolo guida nella promozione del dialogo e della riconciliazione tra tutti i libici. Pur esprimendo il proprio apprezzamento alla delegazione per la loro visita, il commissario Chergui ha sottolineato che l'Unione africana ha costantemente considerato la crisi libica una delle sue priorità, in particolare attraverso gli sforzi della commissione ad alto livello sulla Libia e dell'alto rappresentante dell'Unione africana per la Libia. Il Commissario ha inoltre sottolineato l'importanza del dialogo nazionale e della riconciliazione tra tutte le parti interessate libiche al fine di promuovere condizioni favorevoli per trovare una soluzione duratura alla crisi libica, in stretto coordinamento con le Nazioni Unite. (Lit)