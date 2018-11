Incendio Villa San Pietro: Chierchia (Cisl Fp Lazio), garantire livelli occupazionali e salariali

"Dopo la tragedia sfiorata e sventata anche grazie al grande spirito di abnegazione dimostrato dai lavoratori, ora emerge la preoccupazione rispetto alla tenuta dei livelli salariali e occupazionali dei dipendenti a seguito dell'interruzione delle attività assistenziali. È per questo motivo che chiediamo all'ospedale Villa San Pietro e alla Regione Lazio di fare al più presto chiarezza, coinvolgendo le parti sociali al fine di velocizzare la riapertura e trovare soluzioni che garantiscano continuità lavorativa e retributiva agli operatori". Così in una nota Roberto Chierchia, segretario generale della Cisl Fp Lazio, "lancia l'allarme sui tempi di ripristino dei reparti della struttura ospedaliera investita dallo spaventoso incendio di ieri. Tempi che potrebbero comportare gravi disagi per i cittadini, per gli oltre 400 posti letto gestiti dall'importante ospedale religioso per conto del servizio sanitario regionale, ma che mettono in apprensione anche il personale sanitario, tecnico, amministrativo e di assistenza. Domani infatti riapriranno gli ambulatori, il centro trasfusionale lavorerà al San Filippo Neri, una equipe è già stata dislocata al San Camillo, ma per la riapertura completa di Villa San Pietro si parla di attendere almeno tre mesi".