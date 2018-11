Pakistan: marito di Asia Bibi chiede intervento a Trump e May, temiamo per la nostra sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il marito di Asia Bibi, la donna cristiana che la giustizia pakistana ha salvato dalla condanna a morte inflitta per blasfemia, ha lanciato una richiesta d'aiuto al presidente Usa Donald Trump e al primo ministro britannico Theresa May. Ashiq Masih, questo il nome dell'uomo, ha invitato i due leader a intervenire di fronte alle minacce di morte cui la famiglia è sottoposta dalla lettura della sentenza. "Per favore aiutateci, siamo in pericolo in Pakistan", ha detto Masih in un breve video rilanciato dai media internazionali. La Corte suprema era intervenuta in favore di Asia Bibi a fine ottobre, con un verdetto che aveva da subito suscitato le proteste dei radicali islamici in varie parti del paese. Per ragioni di ordine pubblico, l’edificio della Corte suprema era stato nell'occasione circondato da un cordone di sicurezza per timore di violenze contro i giudici e la stessa Asia Bibi. Asia Bibi era stata condannata a morte il 7 novembre 2010 da un tribunale del Punjab. Era stata arrestata per blasfemia nel giugno 2009, dopo una discussione con alcune sue colleghe in cui ella ha difeso la sua religione. Le altre donne, che con Asia le sue due figlie sono lavoratrici agricole, la spingevano a rinunciare alla fede cristiana e ad abbracciare l’Islam. Asia Bibi ha risposto parlando di come Gesù sia morto sulla croce per i peccati dell’umanità, e ha chiesto alle altre donne che cosa avesse fatto Maometto per loro. (Res)