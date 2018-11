Bielorussia: presidente Lukashenko, base militare Usa in Polonia ci costringerebbe ad approntare risposta adeguata (6)

- In apertura del documento viene citato il presidente statunitense Donald Trump, che nel suo discorso del luglio 2017 proprio a Varsavia disse che “ci sono minacce dirette alla nostra sicurezza e al nostro stile di vita. Le fronteggeremo, e vinceremo”. Per questo motivo, prendendo spunto dalla US National Security Strategy del 2017, il rapporto del ministero della Difesa polacco riprende la nozione di una eventuale aggressione russa come “la principale minaccia globale”, “come visto in Georgia nel 2008 e in Ucraina dal 2014 fino ad oggi, distruttiva per la stabilità internazionale e i principi di diritto”. (segue) (Res)