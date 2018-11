Bielorussia: presidente Lukashenko, base militare Usa in Polonia ci costringerebbe ad approntare risposta adeguata (7)

- In particolare, come rilevato nel documento, “una presenza permanente militare degli Usa in Polonia andrebbe a ridurre significativamente le vulnerabilità di sicurezza nella regione dell’Europa orientale, specialmente nella breccia di Suwalki”, ovvero la stretta striscia di territorio di confine fra Polonia e Lituania che secondo alcuni esperti di questioni strategiche potrebbe essere esposta ad un attacco delle forze russe, trovandosi tra l’enclave di Kaliningrad e la Bielorussia. Nel documento si rileva inoltre come le autorità di Varsavia finanzino da ormai molti anni gli sforzi militari profusi dagli Stati Uniti in Polonia, come si evince anche dalla costruzione del complesso per la difesa missilistica Usa Aegis Ashore nella località di Redzikowo. Il paese dell’Europa centro-orientale non si impegna solo a contribuire con una cifra fra i 1,5 e i 2 miliardi di dollari allo stanziamento di una divisione corazzata statunitense sul proprio territorio, ma offre anche “grande flessibilità rispetto alla costruzione delle infrastrutture necessarie per ospitare i militari Usa”, rendendosi disponibile allo sviluppo di edifici ex-novo così come a concedere altri beni del demanio nazionale. (segue) (Res)