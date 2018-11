Bielorussia: presidente Lukashenko, base militare Usa in Polonia ci costringerebbe ad approntare risposta adeguata (8)

- La pubblicazione del documento giunge a poco più di un mese dal Summit Nato che si terrà l’11 e 12 luglio a Bruxelles, riaffermando la volontà della Polonia di divenire uno dei punti di riferimento di Washington in Europa, specialmente per quello che riguarda il contrasto alla temuta influenza russa sulle regioni orientali dell’Ue e nei territori dell’ex Unione sovietica. Non a caso, nel rapporto ministeriale si sottolinea come già dal 2015 la Polonia spenda più del 2 per cento del prodotto interno lordo (Pil) nazionale per il settore della Difesa, come spesso auspicato dai leader Usa, non ultimo Trump. (segue) (Res)