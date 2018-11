Bielorussia: presidente Lukashenko, base militare Usa in Polonia ci costringerebbe ad approntare risposta adeguata (9)

- Come riferisce il portale “Politico.ue”, che riprende fonti stampa polacche, il documento sarebbe stato redatto da funzionari esperti e membri in alto grado delle Forze armate, su proposta dell’ex ministro Antoni Macierewicz. La presentazione ai partner Usa del rapporto sarebbe avvenuta senza prima avvisare il dicastero degli Esteri di Varsavia e soprattutto il presidente Duda, ovvero il comandante in capo dell’esercito polacco. “Il documento non richiederebbe una revisione particolare del ministero degli Esteri”, avrebbe spiegato l’ufficio stampa della Difesa al sito web polacco “Onet.pl”. (segue) (Res)