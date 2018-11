Bielorussia: presidente Lukashenko, base militare Usa in Polonia ci costringerebbe ad approntare risposta adeguata (10)

- Al di là delle discrepanze interne al governo, il rapporto manda un segnale ambizioso all’interno della Nato, laddove la Polonia potrebbe divenire ufficialmente l’alleato di riferimento degli Stati Uniti in funzione anti-russa, andando a rafforzare ulteriormente il solido rapporto bilaterale, dopo la vendita dei missili Patriot a Varsavia di fine marzo. Inevitabilmente, la decisione di schierare in territorio polacco una base permanente degli Usa, a poche centinaia di chilometri dal confine la Russia, andrebbe a scatenare la dura reazione di Mosca. “La Russia è pronta a rispondere all’espansione delle infrastrutture della Nato verso i propri confini”, come dichiarato dal portavoce presidenziale, Dmitrij Peskov, di fronte alla prospettiva di una base Usa in Polonia. “In generale, quando registriamo una graduale espansione delle strutture militari della Nato vicino ai nostri confini, non possiamo non rilevare come ciò sia una minaccia per la sicurezza e la stabilità nel continente”, ha spiegato il portavoce del Cremlino, secondo cui “questi piani espansionistici andranno di sicuro a scontrarsi con delle risposte da parte russa, per bilanciare la parità di forze militari che viene ogni volta violata in questo modo”. (Res)