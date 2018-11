Sicurezza: Fd'I, che aspettano Governo e Raggi a sgomberare edificio a Tiburtina?

- "Da tempo Fdi denuncia l'illegalità degli edifici occupati nella Capitale così come nel Municipio IV abbiamo più volte segnalato, insieme ai cittadini attraverso una raccolta firme, lo sgombero dello stabile ex Penicellina in via Tiburtina occupato da circa 150 immigrati irregolari. Fino ad oggi però sia dal Ministero dell'Interno che dal Campidoglio abbiamo sentito solo annunci ma nessun intervento per liberare la struttura. Quanto accaduto ieri all'interno dell'edificio, dove a seguito di una lite tra immigrati una persona ha perso la vita, ci chiediamo cos'altro deve accadere affinché l'ex fabbrica Penicellina sia liberata. E' evidente che quel manufatto occupato se resta così com'è continuerà a moltiplicare illegalità e abusivismo, mentre i cittadini chiedono sicurezza e legalità. Che aspettano, quindi, il Governo e a sindaca Raggi a sgomberare lo stabile in via Tiburtina e trovare una soluzione definitiva affinché la struttura non venga nuovamente occupata?". E' quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fdi, Fabrizio Ghera capogruppo alla Regione Lazio e i consiglieri del Municipio IV, Gianni Ottaviano capogruppo e Luca Scerbo consigliere. (Com)