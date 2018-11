Difesa: 4 novembre, celebrazioni per Giorno unità nazionale e Giornata Forze armate

- L’Italia ha celebrato oggi il “Giorno dell’unità nazionale” e la “Giornata delle Forze armate”. Una ricorrenza che quest’anno assume una particolare rilevanza poiché coincide con il centenario della fine della Grande Guerra e con la formale chiusura del programma istituzionale di commemorazioni del Primo conflitto mondiale, come riferisce un comunicato dello Stato maggiore della Difesa. Le celebrazioni odierne hanno preso il via da Roma, con la deposizione di una corona d’alloro al Sacello del Milite Ignoto, presso l’Altare della Patria, da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dal premier Giuseppe Conte, dal ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, dai presidenti di Senato e Camera, Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico, e dal capo di Stato maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano. (segue) (Com)