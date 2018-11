Difesa: 4 novembre, celebrazioni per Giorno unità nazionale e Giornata Forze armate (3)

- Il momento culmine della giornata è stato rappresentato dalla manifestazione in Piazza Unità d’Italia a Trieste, dove il presidente della Repubblica è giunto intorno alle ore 11.45. Preceduta dalle allocuzioni delle autorità, la cerimonia si è sviluppata attraverso più fasi con l’intento di associare alla rievocazione storica alcune delle specificità delle Forze Armate di oggi, rappresentate dai reparti schierati e dalle unità della Marina Militare ormeggiate a Trieste. La conclusione è stata sancita dal tricolore disegnato in cielo dalle Frecce Tricolori. Particolarmente emozionante l’Inno di Mameli intonato dai cantanti del gruppo musicale “Il Volo” e la resa degli onori finali al Presidente della Repubblica con la salva di 21 colpi di cannone. (segue) (Com)