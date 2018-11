Difesa: 4 novembre, celebrazioni per Giorno unità nazionale e Giornata Forze armate (8)

- Il 2 novembre, invece, attraverso una videoconferenza dal Comando operativo di vertice interforze, il ministro Trenta, unitamente al capo di Stato maggiore della Difesa, aveva portato il saluto del paese ai comandanti dei contingenti militari nazionali impegnati in missioni all’estero. Il giorno seguente, infine, il presidente della Repubblica, in una toccante cerimonia, aveva consegnato le decorazioni dell’Ordine Militare d’Italia al generale di Corpo d’armata Giovanni Maria Clemente Carlo Fungo, al generale di Brigata Claudio Minghetti, al contrammiraglio Fabio Gregori, al capitano di Fregata Paolo Podico, al capitano di Corvetta Robert Gelsomino ed al luogotenente Giuseppe Rizzello. (segue) (Com)