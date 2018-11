Maltempo: Coni Lazio, slitta tappa "Sport in piazza" di Ferentino

- "Una pausa nel maltempo di questi giorni, che ha costretto a rinviare l’appuntamento odierno a Ferentino (FR), ha permesso ieri lo svolgimento dello sport in piazza ad Anzio e Antrodoco. Piazza IV Novembre e una parte del Corso di Antrodoco, seconda tappa nel reatino di Coni & Regione, compagni di sport, si sono trasformati ieri in una grande palestra a cielo aperto. L’evento sportivo, a carattere promozionale e completamente gratuito, organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale e le associazioni del territorio, è stato inserito all’interno della tradizionale Festa d’Autunno. Fin dal mattino in centinaia, con prevalenza di famiglie e bambini, hanno affollato gli spazi dedicati a pallavolo, calcio, ginnastica artistica e ritmica, danza sportiva, pallacanestro, atletica (speed track), tiro con l’arco, scherma, tiro a segno, pesistica, twirling, pattinaggio, pentathlon moderno e tiro a volo (sim.)". Lo comunica in una nota il Coni Lazio.Per il sindaco Alberto Guerrieri, presente con la consigliera Ernestina Cianca, si è trattato di “una giornata di festa per le famiglie e un momento di crescita sana per i nostri giovani”, auspicando la possibilità che eventi di questo tipo possano trasformarsi in “un appuntamento regolare per la città”. Alessia Pieretti, vice presidente del Coni regionale, ha rimarcato l’importanza di “un'occasione che permette di conoscere e praticare tanti sport e soprattutto la finalità di concedere proprio ai ragazzi l'opportunità di praticare discipline nuove per loro”. Infine Luciano Pistolesi, delegato Coni di Rieti, sottolineando la riuscita della manifestazione: “Cerchiamo di far divertire i nostri ragazzi con lo sport, perché lo sport è anche gioco. Un gioco che fa bene”. (segue) (Com)