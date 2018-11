Maltempo: Coni Lazio, slitta tappa "Sport in piazza" di Ferentino (2)

- "Giornata da tutto esaurito anche ad Anzio. Nelle due piazze principali, Piazza Garibaldi e Piazza Pia, - prosegue la nota - all'interno dei due villaggi sportivi allestiti dal Coni Lazio, in moltissimi hanno preso d'assalto le postazioni sportive cimentandosi, sotto la guida di personale qualificato con: tennis, tiro con l’arco, ginnastica, baseball, scacchi, danza sportiva, giochi tradizionali, tiro a segno, pesistica, surf (attività propedeutica), vela, canottaggio, atletica leggera, scherma, rugby, calcio, pallacanestro, pallavolo, bridge. Nonostante il tempo incerto, fino alle 18 famiglie intere con bambini, adulti e anziani hanno scelto di trascorrere una giornata all’insegna dello sport e dello stare insieme".“Grazie al Coni Lazio e alla Regione per questa giornata - ha detto il sindaco di Anzio Candido De Angelis – che coniuga due delle cose a cui teniamo di più: i giovani e la loro formazione attraverso lo sport e la salute dei cittadini. “E' il secondo anno che la Regione finanzia questo progetto – ha ricordato Rodolfo Lena, Consigliere per le Politiche della Salute della Regione Lazio –, perché lo sport è salute, amicizia, conoscenza, volontà di stare insieme, quindi quali luoghi migliori se non le piazze, dove i cittadini si incontrano quotidianamente. Un ringraziamento particolare ai Comuni che ospitano questi eventi.”. “Si è creata fin dall'inizio una bella atmosfera – sono state le parole di Valentina Salsedo, Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo del Comune di Anzio – con centinaia di cittadini che, sfidando la pioggia, si sono riversati nelle due piazze per praticare sport. Noi ci abbiamo creduto sin dal primo momento, coinvolgendo le associazioni sportive territoriali che hanno risposto alla grande, si tratta di eventi davvero importanti per il nostro territorio”. “Sono certo che dopo questa prima volta ad Anzio torneremo presto – ha concluso Gianpiero Mauretti, Vice Presidente vicario del Coni Lazio – considerata la grande risposta dei cittadini e delle associazioni sportive del territorio. Vorrei ringraziare l'Amministrazione Comunale che ha impiegato tutte le forze disponibili per realizzare insieme a noi questo evento di sport per tutti”. (Com)