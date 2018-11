Nato: portavoce Lungescu, paesi Alleanza hanno diritto a difendersi reciprocamente e a compiere esercitazioni militari

- I paesi della Nato hanno il diritto a difendersi reciprocamente e a compiere esercitazioni militari, nel pieno rispetto degli impegni internazionali. Lo ha scritto sul proprio profilo Twitter la portavoce dell’Alleanza atlantica, Oana Lungescu, in risposta a quanto pubblicato sui social network dall’ambasciata russa nel Regno Unito. La sede diplomatica della Federazione Russa ha elencato le cifre che testimonierebbero un aumento delle manovre delle forze nato nello spazio aereo e marittimo nel Mar Baltico e nel Mar Nero. Lungescu ha definito tali numeri come “falsi” e ribadendo il diritto dei paesi dell’Alleanza a difendersi l’un l’altro e ad effettuare esercitazioni militari. Al contempo, ha rilevato ancora Lungescu, “la Russia continua a violare i suoi impegni internazionali, tramite azioni aggressive”, citando l’Ucraina come esempio di questa dinamica. (Res)