4 Novembre: De Corato, Fd'I sotto sede Moody's contro chi minaccia nostra sovranità

- Questa mattina, a Milano, Fratelli d'Italia ha celebrato il centenario della vittoria Organizzando in corso di Porta Romana una manifestazione davanti agli uffici italiani di Moody's. “Nel silenzio assordante di Sala e delle istituzioni milanesi, ancora una volta siamo scesi in piazza per difendere il nostro unico interesse: l'Italia e gli italiani”, dichiara Riccardo De Corato, ex vicesindaco di Milano e Assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia.“FdI – afferma l'assessore regionale - è stato l'unico partito a celebrare questo evento, a ricordare una serie di personaggi che minacciano la sovranità italiana come Angela Merkel, Emmanuel Macron, Jean Claude Juncker ma anche lo scrittore Roberto Saviano. Oggi lo straniero si manifesta in molte forme: lo strapotere della burocrazia europea, della finanza speculativa, le agenzie di rating, le mafie nigeriane e cinesi, quelli che scalano aziende italiane rubando il nostro know-how. È per questa ragione che stamani siamo scesi convintamente in piazza".(Com)