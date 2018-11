Ama: Fd'I, M5s litiga su pelle lavoratori mentre azienda rischia

- "Mentre i grillini in Campidoglio litigano sull'Ama il Bilancio della municipalizzata non è stato ancora approvato, e nonostante gli annunci della Giunta la situazione rimane ancora in alto mare, con le sigle sindacali che hanno confermato lo sciopero dei lavoratori previsto per domani". E' quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fdi, Fabrizio Ghera capogruppo alla Regione Lazio, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio e Giordana Petrella capogruppo nel Municipio III."La realtà è che la Capitale è in emergenza rifiuti da mesi, - proseguono - con la raccolta che non funziona come dovrebbe, gli impianti colmi e sotto stress, il Tmb al Salario ancora attivo - con gravissimi disagi ai residenti - nonostante le promesse della sindaca Raggi. In questo quadro la mancata approvazione del Bilancio Ama pesa come un macigno e l'amministrazione pentastellata oltre a confermarsi inadeguata si rivela anche irresponsabile. Tale situazione, infatti, espone l'azienda al commissariamento e potrebbe mettere a rischio gli stipendi dei dipendenti. I 5 Stelle smettano di litigare sulla pelle dei lavoratori, si attivino per risolvere la questione del Bilancio aziendale e intervengano prontamente per rendere la città pulita". (Com)