Maltempo: Grimoldi (Lega), emergenza conferma necessità autonomia per la Lombardia

- L'emergenza maltempo che nei giorni scorsi ha così pesantemente colpito la Lombardia conferma la necessità di accelerare l'iter istituzionale dell'attribuzione di maggiori forme di autonomia la Lombardia, con la possibilità di avere maggiori competenze, e dunque maggiori risorse a disposizione, anche in materie come la Tutela dell'Ambiente, il Governo del Territorio e la Protezione Civile. Lo dichiara l'on. Paolo Grimoldi, Segretario della Lega Lombarda e deputato della Lega. "Acceleriamo il percorso per l'autonomia, facciamo in fretta, in modo che una Regione organizzata come la Lombardia possa avere maggiori mezzi per monitorare le proprie aree territoriali a più elevato rischio idrogeologico - afferma Grimoldi - e prevenire e limitare i danni per il maltempo che ormai, con i mutamenti climatici a livello globale, rischia di non essere più un'eccezione isolata ma una minaccia costante anche per le nostre aree geografiche".(Com)