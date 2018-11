Anticorruzione: Parisi (EPI), incredibile come in Pd ancora condizionati da odio verso Berlusconi

- È incredibile come nel Pd siano condizionati ancora dall’odio verso Berlusconi. Lo dichiara Stefano Parisi, leader di Energie per l'Italia. " Sulla giustizia sono stati il partito che più ha ceduto alla pressione mediatico giudiziaria. In questi trent’anni - afferma Parisi - hanno assecondato qualunque richiesta che venisse dagli ambienti più eversivi della magistratura. Sono stati a questa subordinati rinunciando alla prerogativa costituzionale della separazione del potere legislativo da quello giudiziario. Si sono fatti dettare testi di legge e di riforma. Sopraffatti dall’antiberlusconismo". "E ora che è chiaro quel disegno eversivo del quale il Pd è stato consapevole strumento - prosegue il leader di Energie per l'Italia - ora che quegli ambienti della magistratura sono scesi dal carro perdente del Pd e si sono affidati al M5S, esecutore più reattivo e meno esigente, politicamente prono, culturalmente nullo, l’on. Ceccanti del Pd si copre dietro a due magistrati, Cantone e Bruti Liberati, per dire che l’abolizione della prescrizione è un problema. E rassicura la propria base residua affermando che i due magistrati non sono assimilabili a Berlusconi”. "Purtroppo la cultura giustizialista e manettara dei 5 Stelle - conclude Parisi - è solo una ”evoluzione" di trent’anni di cultura giudiziaria del Pd. E il nostro sistema giudiziario è sempre più lontano dalla civiltà giuridica radicata nella nostra tradizione democratica".(Com)