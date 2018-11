Gallerie d'Italia: Grande successo per apertura gratuita musei

- Straordinario successo di pubblico oggi alle Gallerie d’Italia in occasione della giornata di apertura gratuita dei musei con lunghe code all’ingresso da questa mattina. Nel corso della giornata odierna, una sorpresa per i visitatori: alle 16.00 e alle 17.00, le Gallerie d’Italia – Piazza Scala, sede museale di Intesa Sanpaolo a Milano, fanno da cornice al flash mob Romanticismo, nell’ambito della mostra a cura di Fernando Mazzocca, in corso alle Gallerie e al Museo Poldi Pezzoli fino al 17 marzo 2019. Il Salone Scala si trasforma in una vera e propria sala da ballo, dove irrompono all’improvviso sei coppie di ballerini in costumi d’epoca che, disponendosi in cerchio al centro della sala, danzano sulle note di due brani della Traviata (“Libiamo ne’ lieti calici” e “Che è ciò”). A precedere l’entrata in scena dei ballerini, si tiene la lettura di una citazione di Baudelaire sul Romanticismo. Il flash mob vuole ricreare l’atmosfera e le suggestioni dell’epoca romantica, per permettere al pubblico di fruire al meglio della visita alla mostra Romanticismo che, con oltre 200 opere selezionate, ripercorre il vivace confronto e dibattito culturale svoltosi tra l’Inghilterra, la Francia e i Paesi del Nord, a cui partecipò l’Italia, negli anni che vanno dal Congresso di Vienna alle rivoluzioni che nel 1848 sconvolsero il vecchio continente. (Com)