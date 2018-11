Fiera Milano: da domani al “China International Import Expo CIIE a Shanghai

- Da domani Fiera Milano sarà presente al China International Import Expo (CIIE), un’iniziativa sostenuta dal Ministero del Commercio Cinese e dal Governo della municipalità di Shanghai per promuovere il commercio mondiale, in scena nella capitale economica della Cina dal 5 al 10 novembre 2018. Un evento globale che vede per la prima volta la Cina impegnata in una fiera dedicata esclusivamente all’importazione di prodotti e servizi incentivando la presenza di espositori stranieri. Fiera Milano, forte della sua presenza nel Paese da oltre 10 anni attraverso la joint venture “Hannover Milano Fairs Shanghai”, società con il partner Deutsche Messe, presidia e organizza sul territorio cinese mostre professionali in numerosi comparti di punta: dalla meccanica strumentale, passando per automazione, automotive, edilizia, movimentazione industriale, turismo, ambiente ed energia. “Fiera Milano continua a presidiare il mercato Cinese anche attraverso questi eventi espositivi che dimostrano la dinamicità del nostro export” dichiara Fabrizio Curci, amministratore delegato di Fiera Milano. “CIIE 2018 rappresenta un perfetto esempio di “fare sistema” con tutti i player italiani presenti. Essere uniti in queste occasioni vuol dire massimizzare al meglio le potenzialità (Com)