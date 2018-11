Paraguay: presidente Abdo Benitez inizia domani visita ufficiale in Italia (3)

- A Cesena, il 7 novembre, Benitez aprirà la giornata dell’Evento Finale del IV Forum italo-latinoamericano sule piccole e medie imprese promosso dall'Iila (Organizzazione internazionale Italo–Latino americana), in collaborazione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la Regione Emilia-Romagna, la Fiera di Cesena e Confartigianato Imprese. Il Forum sulle Pmi, si legge in una nota, è uno spazio di dialogo italo-latinoamericano che promuove i sistemi produttivi territoriali attraverso lo scambio di esperienze delle politiche pubbliche e le collaborazioni fra imprese. Le precedenti edizioni sono state realizzate in Italia (2014), Messico (2016) e Cile (2017). La scelta di Cesena e della Regione Emilia-Romagna come sede della quarta edizione di questo appuntamento annuale, risponde al forte interesse e complementarietà produttiva e commerciale che si riscontra con le economie latinoamericane. (segue) (Abu)