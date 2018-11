Paraguay: presidente Abdo Benitez inizia domani visita ufficiale in Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2017 l'Italia ha esportato merci in Paraguay per un valore pari a 89 milioni di euro, mentre dal paese sudamericano sono arrivati prodotti per un valore di 274 milioni di euro. La penetrazione commerciale italiana in Paraguay, pur in crescita, non tiene conto dei tanti prodotti nazionali - soprattutto del settore automobilistico - che arrivano nel paese dai vicini di Argentina e Brasile. C'è inoltre da considerare che il Paraguay è inoltre membro del Mercato comune del sud (Mercosur), area di integrazione doganale che comprende anche Brasile, Argentina e Uruguay, con cui scambia prodotti e servizi in condizioni privilegiate. (Abu)