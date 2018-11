Egitto: forze sicurezza uccidono 19 persone legate ad attacco contro cristiani copti a Minya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza egiziane hanno ucciso oggi uno scontro a fuoco 19 persone considerate tra gli autori dell’attacco, costato sette morti e decine di feriti, contro un gruppo di pellegrini cristiani copti ortodossi avvenuto lo scorso 2 novembre nel governatorato di Minya, a circa 250 chilometri dal Cairo, nell’Alto Egitto. Secondo quanto riferito in un comunicato stampa dal ministero degli Esteri egiziano, la sparatoria è avvenuta ad ovest di Minya. L’azione delle forze di sicurezza è avvenuta dopo aver individuato il nascondiglio del gruppo autore dell’attacco contro i cristiani: "In base alle informazioni in nostro possesso gli esponenti della cellula terroristica autori dell'attacco dello scorso 2 novembre hanno scelto una zona montuosa come nascondiglio". Il ministero precisa nella nota che all’arrivo delle forze di sicurezza, i miliziani hanno ingaggiato una sparatoria che portato all’uccisione di 19 terroristi. Nella perquisizione del nascondiglio le forze di sicurezza hanno trovato quattro fucili mitragliatori, due fucili automatici, tre carabine a cartuccia, diverse munizioni e mezzi di sussistenza. (segue) (Cae)