Difesa: presidente Mattarella, Giornata Unità nazionale occasione per esprimere riconoscenza a Forze armate

- Nel giorno dell’Unità nazionale, tutto il popolo italiano si stringe con riconoscenza attorno alle Forze armate. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni in piazza Unità a Trieste per la Giornata dell’Unità nazionale, “che quest’anno coincide con il centenario della conclusione vittoriosa della Grande Guerra”. “La Repubblica celebra qui la vittoria e la conclusione di quella guerra, che sancì il pieno compimento del sogno risorgimentale dell’unità d’Italia, con l’arrivo, a Trieste, dell’Audace della Grecale e con l’ingresso dell’Esercito a Trento”, ha ricordato Mattarella, secondo cui “celebrare insieme la fine della guerra e onorare congiuntamente i caduti - tutti i caduti - significa ribadire con forza, tutti insieme, che alla strada della guerra si preferisce sviluppare amicizia e collaborazione”. (segue) (Res)