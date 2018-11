Difesa: presidente Mattarella, Giornata Unità nazionale occasione per esprimere riconoscenza a Forze armate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra, nelle parole del capo dello Stato, “non produsse, neppure per i vincitori, ricchezza e benessere ma dolore, miseria e sofferenze, nonché la perdita della primaria rilevanza dell’Europa in ambito internazionale”. “Non lontano da qui, nella terribile petraia del Carso, così come su tutte le zone del fronte, dai monti fino al mare, si scrissero pagine indimenticabili di valore, di coraggio, di sofferenza, di morte e di desolazione. I soldati italiani trovarono, ciascuno a suo modo, dentro di sé, la forza di resistere e di sostenere, con coraggio e dedizione, prove durissime, spesso ben oltre il limite dell’umana sopportazione”, ha ricordato Mattarella. “Desidero citare anche i molti italiani, abitanti delle terre allora irredente, che furono inviati nella lontana Galizia, dove combatterono e tanti perirono con la divisa austroungarica. Desidero richiamare il ricordo di un soldato semplice, Vittorio Calderoni nato in Argentina, nel 1901, da genitori italiani emigrati. A soli 17 anni s’imbarcò per l’Italia, per arruolarsi e combattere nell’Esercito italiano. Morì per le ferite ricevute, a guerra finita”, ha proseguito il presidente. Mattarella ha poi menzionato “una borghese, una donna del popolo, la regina. Desidero ricordarle come rappresentative di tutte le donne italiane che lottarono al fronte o nelle fabbriche, crebbero da sole i propri figli, si prodigarono per cucire abiti, procurare cibo o assistere feriti e moribondi. Le donne, gli anziani, i bambini, i disabili, combatterono un’altra guerra, meno cruenta forse, ma non per questo meno coraggiosa o meno carica di lutti e di sofferenze”. (segue) (Res)