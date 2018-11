Difesa: presidente Mattarella, Giornata Unità nazionale occasione per esprimere riconoscenza a Forze armate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel Giorno dell’Unità Nazionale tutto il popolo italiano si stringe con riconoscenza attorno alle Forze armate. La Costituzione italiana, nata dalla Resistenza, ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie, privilegia la pace, la collaborazione internazionale, il rispetto dei diritti umani e delle minoranze”, ha aggiunto Mattarella. Il capo dello Stato ha infine speso parole per “le nostre Forze armate, parte fondamentale di questo disegno e sono impegnate per garantire la sicurezza e la pace in ambito internazionale, rafforzando il prestigio dell’Italia nel mondo. In queste ore tanti nostri militari sono impegnati nelle operazioni di soccorso e di emergenza nei territori che, nelle nostre montagne, dal Friuli al Veneto al Trentino sono stati colpiti da una devastante ondata di maltempo, come è avvenuto anche in altre regioni”. “Da questa terra che ha vissuto tragedie immani - come quella delle foibe - desidero rivolgere, per concludere, un saluto speciale alle ragazze e ai ragazzi italiani, incoraggiandoli a tenere viva la memoria dei caduti e delle sofferenze della popolazione civile”, ha affermato ancora Mattarella, che ha in conclusione espresso “un grande ringraziamento ai militari e volontari impegnati nei soccorsi, alle popolazioni delle zone colpite la solidarietà, piena e concreta, di tutta l’Italia”. (Res)