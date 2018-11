Difesa: ministro Trenta, Forze armate con la loro opera testimoniano di essere la "spina dorsale" del paese (2)

- Il ministro Trenta ha proseguito sottolineato che oggi “non è un 4 novembre come altri”, perché tale data segna il centenario della fine della Prima guerra mondiale.“ Ricordiamo tutti coloro che hanno combattuto quella terribile guerra. Nessuno di loro è più con noi, ma resta la memoria della loro straordinaria testimonianza di vita”. Secondo il ministro è “nostro dovere coltivare nostra memoria di popolo per crescere e rimuovere quegli ostacoli che ancora oggi ci impediscono di proiettarci compiutamente verso quell’orizzonte di libertà, solidarietà e giustizia per il quale tanti italiani hanno dato la vita”. Trenta ha osservato che il “modo migliore per onorare l’evento odierno è impegnarci ancora di più per rendere il mondo libero da guerre tra etnie, tra religioni, tra fedi politiche”. “Per tutto ciò – ha aggiunto - i nostri militari molto hanno fatto, stanno facendo e continueranno a fare in futuro”. Il ministro ha inoltre sottolineato che “le Forze armate di oggi guardano con orgoglio alla loro storia, una storia di eroismo e di sacrificio, di fedeltà al paese e di sostegno alle politiche internazionali di supporto alla stabilità e alla sicurezza”. (Res)