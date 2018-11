Vaticano-Egitto: papa Francesco esprime dolore per attacco contro pellegrini copti ortodossi a Minya

- Papa Francesco ha espresso oggi dopo la preghiera dell’Angelus in Piazza San Pietro il suo dolore per la morte dei pellegrini copti ortodossi uccisi lo scorso 2 novembre a Minya, nell’Alto Egitto, a circa 250 chilometri a sud del Cairo. nell’Alto Egitto. Un bus carico di pellegrini, diretti al monastero di San Samuele il confessore, in un’area remota e desertica del governatorato dell’Alto Egitto, è stato attaccato da un gruppo di uomini armati che hanno sparato all’interno dei veicoli uccidendo sette persone e ferendone almeno 19. L’attacco è stato rivendicato dallo Stato islamico. “Prego per le vittime, pellegrini uccisi per il solo fatto di essere cristiani, e chiedo a Maria Santissima di consolare le famiglie e l’intera comunità”, ha dichiarato il Papa.(Res)