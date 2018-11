Russia: viceministro Sviluppo digitale Volin, in programma cooperazione con Cina su canali di informazione

- Le autorità russe hanno in programma lo sviluppo di una cooperazione fra canali di informazione con la Cina, da concludere entro la prossima estate. Lo ha dichiarato il viceministro russo per lo Sviluppo digitale e le comunicazioni, Aleksej Volin, partecipando a Shanghai al quarto Media forum russo-cinese. “Oggi abbiamo proposto una iniziativa per lo sviluppo di una cooperazione in ambito digitale per i canali informativi di Russia e Cina. Abbiamo già discusso con i nostri partner cinesi il programma, che dovrebbe includere fino a 20 ambiti di collaborazione, e spero che si possa giungere ad una definizione dei piani entro l’estate 2019”, ha affermato Volin, ripreso dall’agenzia di stampa russa “Sputnik”.(Rum)