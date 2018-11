Colombia: piano austerità, presidente Duque annuncia tagli a sicurezza personale

- Il presidente della Colombia, Ivan Duque, ridurrà lo schema della sicurezza personale come parte di un piano governativo di austerità che dovrebbe portare entro il 2019 a risparmi pari all'equivalente di oltre 310 milioni di dollari. "Questa settimana firmeremo una direttiva presidenziale in materia di austerità", ha detto Duque rivendicando la necessità di esercitare "totale rigore, prudenza" e di "cambiare il modo in cui si gestiscono le risorse dello stato". In quest'ottica, riassume "W Radio", il capo dello stato promuoverà una riduzione delle unità destinate a garantire la sua sicurezza. Il tutto, osserva Duque, contando di poter dimostrare "ai colombiani che disporremo di migliori strumenti di efficienza amministrativa". (Mec)