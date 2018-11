Slovenia: presidente Pahor, disposizioni arbitrato con Croazia verranno presto attuate

- Le disposizioni dell’arbitrato fra Slovenia e Croazia verranno attuate nel prossimo futuro, nonostante il rifiuto in tale senso da parte delle autorità di Zagabria. Questo quanto affermato dal presidente sloveno Borut Pahor, in merito all’accordo di arbitrato sui confini marittimi fra i due paesi. Come riferisce l’agenzia di stampa slovena “Sta”, le parole del capo dello Stato giungono in occasione del nono anniversario della firma dell’accordo fra Lubiana e Zagabria, siglato nel 2009 dallo stesso Pahor, allora primo ministro, con la controparte croata Jadranka Kosor. (segue) (Lus)