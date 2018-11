Slovenia: presidente Pahor, disposizioni arbitrato con Croazia verranno presto attuate (2)

- Ad inizio luglio, il primo ministro uscente della Slovenia, Miro Cerar, ha affermato che l'esecutivo di Lubiana porterà la Croazia davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea per il mancato rispetto dell'arbitrato sui confini marittimi. La decisione sarà annunciata dopo che, da oltre un anno dall'arbitrato sulla demarcazione del confine del giugno 2017, la Croazia non ha cambiato la sua posizione riguardo il mancato riconoscimento della nuova delimitazione della frontiera marittima. Nelle scorse settimane, la Commissione europea ha rivelato di non voler commentare la decisione slovena di portare la questione della demarcazione dei confini davanti alla Corte di giustizia Ue. Bruxelles si è detta ancora pronta a mediare tra le due parti affinché trovino "una soluzione amichevole". (segue) (Lus)