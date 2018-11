Slovenia: presidente Pahor, disposizioni arbitrato con Croazia verranno presto attuate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia continua a contestare i risultati dell'arbitrato internazionale a causa di comunicazioni, ritenute illegittime, tra lo sloveno Jernej Sejolec, allora uno degli arbitri, e Simona Drenik, funzionaria del ministero degli Esteri di Lubiana. Nelle trascrizioni pubblicate dalla stampa croata i due hanno discusso la possibilità di definire "una strategia per influenzare gli altri membri della Corte d'arbitrato" e la loro pubblicazione dei trascritti da parte dei media di Zagabria ha ovviamente creato una valanga di richieste di ritirarsi dalla procedura da parte dei rappresentanti politici croati. Il premier croato Andrej Plenkovic ha detto in precedenza ai giornalisti che "tutti sanno i motivi per cui ci siamo ritirati dalla procedura d'arbitrato", precisando a ogni modo che nel corso dell'incontro con l'omologo Miro Cerar avvenuto nel mese di gennaio di quest'anno "qualche passo in avanti è stato fatto". Plenkovic ha detto che "è necessario raggiungere un accordo accettabile per entrambe le parti e l'unico modo per farlo è tramite il dialogo". Il primo ministro di Zagabria ha detto inoltre che "la ricostruzione di due ponti ai valichi doganali di Dragonje e Metlika rappresenta un messaggio in tal senso". (segue) (Lus)