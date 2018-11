Slovenia: presidente Pahor, disposizioni arbitrato con Croazia verranno presto attuate (4)

- Per Lubiana, "la mancata attuazione della sentenza rappresenta una chiara infrazione delle leggi internazionali ed europee e in caso in cui Zagabria intendesse ignorare la sentenza è possibile che Lubiana sporga una denuncia". Per Plenkovic, invece, "non esistono le basi per la denuncia". Il premier croato ha detto che "in questo momento, è necessaria una flessibilità maggiore da ambo le parti dato che è nell'interesse di tutti trovare una soluzione". La buona volontà, ha detto Plenkovic, "è stata dimostrata sia dal collega Cerar che da me, motivo per cui mi auspico di trovare una soluzione al problema che appesantisce i rapporti tra Zagabria e Lubiana ormai da mezzo secolo". (segue) (Lus)