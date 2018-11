Grecia: autorità Atene chiedono consegna spoglie cittadino di origine greca ucciso in Albania (3)

- Il caso ha provocato scambi di repliche fra i due paesi. Convocato sul caso presso il ministero degli Esteri albanese, all'ambasciatore greco "è stata comunicata la chiara posizione delle autorità albanesi sulla vicenda, ed è stato rinnovato l'appello alla maturità e ad evitare di dare connotazioni politiche e diplomatiche alla vicenda, garantendo che l'Albania è un paese sicuro e calmo per tutti i suoi cittadini, inclusi, senza distinzione, anche quelli di nazionalità greca", ha spiegato il ministero. Anche l'ambasciatore albanese in Grecia è stato convocato lo scorso lunedì 29 ottobre al ministero degli Esteri greco, secondo il quale "in ogni caso è inaccettabile che un'operazione possa concludersi con la perdita di una vita umana". Le autorità greche hanno dichiarato di aspettarsi "dalle autorità albanesi un chiarimento completo delle circostanze in cui ha perso la vita il cittadino greco, e prenderemo subito le dovute misure". (segue) (Gra)