Grecia: autorità Atene chiedono consegna spoglie cittadino di origine greca ucciso in Albania (4)

- La replica di Tirana è stata immediata. "Siamo dispiaciuti della vicenda, ed altrettanto dispiaciuti sull'ingiustificabile politicizzazione del caso da parte del nostro vicino. Le circostanze dell'accaduto sono state rese pubbliche dalla polizia albanese, la quale ha spiegato in modo dettagliato che si tratta di un caso isolato dalle altre attività nella zona e di un caso di flagrante aggressione estremista contro la Polizia di Stato albanese", ha sottolineato in un comunicato il ministero degli Esteri albanese, sottolineando la delusione per "la reazione del ministero degli Esteri greco, che non condanna l'attacco armato alle nostre forze dell'ordine, ma parla di 'inaccettabili perdite di vite umane'". (segue) (Gra)