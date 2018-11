Iran: Pasdaran, paese supererà “guerra psicologica” imposta dagli Stati Uniti (2)

- Intanto è iniziato il conto alla rovescia per l’inizio delle sanzioni economiche statunitensi contro l’Iran che vedranno la loro entrata il 5 novembre. Quella che entrerà in vigore tra pochi giorni è la seconda tranche di restrizioni economiche dopo quella imposta a inizio agosto. Tuttavia come sottolineato lo scorso 2 novembre dal segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, quello che verrà applicato è “il più severo regime di sanzioni mai imposto” all’Iran e colpiranno oltre 700 tra individui ed entità iraniane, con l’obiettivo di “strangolare” l’economia del paese. Dopo l’annuncio ufficiale fatto da Pompeo, il presidente Donald Trump ha pubblicato sul suo profilo Twitter un’immagine con scritto “Sanctions is coming”, riprendendo la nota serie televisiva “Game of Thrones” e il suo popolare motto “Winter is coming”. (segue) (Irt)