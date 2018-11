Iran: Pasdaran, paese supererà “guerra psicologica” imposta dagli Stati Uniti (6)

- Ieri è giunto il commento dell’ayatollah Ali Khamenei secondo cui il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha “screditato” il suo stesso paese imponendo nuovamente le sanzioni economiche contro l’Iran frutto del ritiro unilaterale di Washington dall’accordo sul nucleare iraniano del 2015. "Il nuovo presidente degli Stati Uniti ha screditato quello che era rimasto del prestigio degli Stati Uniti e della democrazia. Il potere di influenza degli Stati Uniti, con la loro potenza militare ed economica è in declino", ha detto Khamenei in un messaggio su Twitter. Il leader iraniano ha respinto la reintroduzione delle sanzioni statunitensi, comprese quelle contro il settore petrolifero iraniano: "La disputa tra Stati Uniti e Iran è durata 40 anni e gli Stati Uniti hanno agito contro di noi", ha affermato Khamenei, secondo cui "in questa disputa, i perdenti sono gli Stati Uniti e il vincitore è la Repubblica islamica". (Irt)