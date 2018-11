Americhe: carovana migranti, quasi 2.800 domane di rifugio presentate alle autorità messicane

- Sono 2.793 i componenti della carovana di migranti centroamericani che hanno fatto richiesta di rifugio alle autorità messicane. Lo hanno riferito i ministeri messicani degli Esteri e dell'Interno riferendo in una nota congiunta delle domande presentate alle autorità dello stato meridionale del Chiapas. Un numero depurato dalle 478 persone, quasi tutte onduregne, che hanno ritirato la richiesta avendo deciso di fare ritorno volontario in patria. Secondo le statistiche divulgate dai due ministeri, al momento sono circa 5.347 i migranti che transitano sul territorio messicano, diretti negli Usa. Di questi, 4.347 si trovano nello stato di Veracruz e un migliaio in quello di Oaxaca. Nel frattempo le autorità riferiscono che un primo, piccolo gruppo di migranti è arrivato a Città del Messico grazie a passaggi offerti da automobilisti privati. (segue) (Mec)