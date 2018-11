Arabia Saudita: rilasciato principe Khaled bin Talal (2)

- La liberazione di Khaled bin Talal giunge nel pieno delle pressioni internazionali che stanno colpendo la monarchia saudita in relazione all’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi avvenuto all’interno del consolato di Riad a Istanbul, in Turchia, lo scorso 2 ottobre. Nei giorni scorsi il presidente Recep Tayyip Erdogan ha sottolineato, in un’intervista alla “Washington Post” che l’omicidio del giornalista, noto per le sue posizioni critiche nei confronti dell’attuale leadership e per la vicinanza al movimento dei Fratelli musulmani, sarebbe stato ordinato dall’alto, lasciando intendere un coinvolgimento di persone vicine all’erede al trono Mohammed bin Salman. (segue) (Res)