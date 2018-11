Arabia Saudita: rilasciato principe Khaled bin Talal (3)

- La scorsa settimana, il fratello di re Salman, Ahmed bin Abdulaziz Al Saud, che avrebbe più volte contestato la linea del nipote Mohammed, avrebbe fatto ritorno in Arabia Saudita dopo oltre due anni di residenza a Londra. Tale mossa è stata da molti interpretata l’inizio di un possibile cambiamento all’interno della leadership saudita. Tuttavia tale tesi è stata contestata di recente dal principe Turki al Faisal, ex capo dell’intelligence saudita, che in un’intervista rilasciata alla “Washington Post”, ha dichiarato: “Le persone che pensano che ci sarà qualche cambiamento nella successione sono sbagliano. I sauditi sentono che il loro leader viene attaccato ingiustamente sui media stranieri. Questo vale anche per la famiglia reale". (Res)