Libia: vicecomandante Camera sicurezza Sirte in gravi condizioni dopo tentato omicidio ad al Khoms

- Il vice comandante delle Camera di protezione e sicurezza di Sirte, Ali Irfidah, è stato vittima oggi di un tentativo di omicidio da parte di un gruppo armato sconosciuto nella città di al Khoms, a circa 120 chilometri a est di Tripoli. Lo riferisce il sito libico “Libyan express”. Secondo quanto riferito in un comunicato dalla Camera di protezione e sicurezza di Sirte, Irfidah si troverebbe attualmente presso l’ospedale di al Khoms e verserebbe in gravi condizioni. Da una prima ricostruzione, questa mattina un gruppo di uomini armati ha avvicinato l’auto su cui si trovava a bordo Irfidah e ha aperto il fuoco. Al momento sono ignote le ragioni del tentato omicidio e l’eventuale coinvolgimento di gruppi terroristici. La città di al Khoms è teatro da alcuni mesi di problemi di sicurezza dovuti a continui scontri tra milizie. Lo scorso primo novembre, la città è stata teatro di una sparatoria che ha provocato la morte di 3 morti e un ferito. Secondo quanto riporta il sito informativo libico “al Masdar”, si tratta di un attacco compiuto da miliziani non identificati contro un’abitazione nella zona di Wadi Kaam.(Lit)