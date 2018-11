Difesa: Egitto, al via esercitazioni interforze “Arabs Shield 1”

- Hanno preso il via ieri nella parte occidentale dell’Egitto le esercitazioni militari interforze “Arabs Shield 1”. Lo ha annunciato il portavoce delle Forze armate egiziane, il colonnello Tamer el Rifae, in un comunicato stampa. Alle manovre, che si concluderanno il prossimo 16 novembre, partecipano Egitto, Arabia Saudita, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Giordania e Bahrein, con Marocco e Libano che partecipano in qualità di osservatori. Le manovre si tengono nella base militare Mohamed Naguib, la più grande del Medio Oriente situata nei pressi della città costiera di el Hamam, ad ovest di Alessandria d’Egitto. Secondo quanto riferiscono i media egiziani, le esercitazioni includono manovre aeree, navali e di terra. La parte delle esercitazioni navali si terrà nel Mar Mediterraneo.(Cae)