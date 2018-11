Cuba-Corea del Nord: presidente Diaz-Canel ricevuto dal leader Kim Jong-un

- Il presidente cubano Miguel Diaz-Canel, impegnato in questi giorni nella prima missione internazionale fuori dall'America latina, è stato ricevuto oggi a Pyongyang dal leader nordcoreano Kim Jong-un. Lo riferisce la testata "Tele Sur" ricordando che Diaz-Canel sarà nel paese asiatico fino a martedì. Nel corso dell'incontro dovrebbero essere trattati "diversi temi dell'agenda bilaterale". I due paesi intrattengono rapporti diplomatici dal 1960 e ad oggi, riporta la testata, hanno accordi di cooperazione in diversi settori tra cui l'educazione, il petrolio, l'agricoltura e il commercio. La visita del leader cubano, sbarcato a Pyongyang dopo due giorni di incontri di alto livello in Russia, "è un evento storico che dimostra in modo chiaro l'amicizia e l'unità invincibili" tra i due popoli, scrive il quotidiano nordcoreano "Rodong Sinmun". Le parti, prosegue la testata asiatica, "portano avanti gomito a gomito una lotta contro le politiche imperialistiche di aggressione e guerra a favore della pace e per la vittoria del socialismo". (segue) (Mec)