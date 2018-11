Cuba-Corea del Nord: presidente Diaz-Canel ricevuto dal leader Kim Jong-un (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche in Vietnam, l'agenda degli prevede incontri con tutte le principali cariche nazionali: il segretario generale del partito comunista e presidente Nguyen Phu Trong, il primo ministro Nguyen Xuan Phuc e la presidente dell'Assemblea nazionale del Vietnam Nguyen Thi Kim Ngan. La visita, che prevede anche un passaggio nella città di Ho Chi Min, servirà tra le altre cose a firmare un nuovo Accordo commerciale bilaterale. Diaz-Canel sarà quindi in Laos, paese che per la prima volta riceve un presidente del Consiglio di stato cubano. Previsti incontri con il presidente Buunnhang Vorachit, il primo ministro Thongloun Sisoulith e la presidente della Assemblea nazionale, Pany Yathotou. (Mec)