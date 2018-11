Cina: almeno 15 morti per tamponamento a catena in autostrada

- Sono almeno 15 le vittime di un tamponamento a catena avvenuto in un'autostrada nei pressi di Lanzhou, capitale della provincia nordoccidentale cinese di Gansu. Lo riferisce l'agenzia "Xinhua" segnalando che l'incidente si e prodotto quando il conducente di un autoarticolato ha perso il controllo del mezzo finendo su una serie di vetture in attesa di pagare il pedaggio al casello. Secondo le ricostruzioni ufficiali, l'incidente ha coinvolto almeno 31 vetture e portato anche al ferimento di 44 persone di cui alcune verserebbero in condizioni gravi. Le autorità, riferisce l'agenzia, sono ancora al lavoro per accertare le cause dell'incidente. L'autista del camion, attualmente agli arresti, ha parlato di un guasto ai freni occorso mentre si trovava in una parte discendente della strada. Solo una settimana fa le cronache rilanciavano la morte di altre 13 persone per la caduta in un fiume di un autobus il cui conducente cercava di evitare l'aggressione di un passeggero. (Cip)