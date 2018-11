Italia-Spagna: ministro Esteri Moavero a Madrid, previsto incontro con omologo Borrell

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, è in missione a Madrid. Come riferisce una nota della Farnesina, nella giornata di oggi Moavero incontra il ministro dell'Agricoltura spagnolo, Luis Planas, per discutere del prossimo Quadro finanziario pluriennale del bilancio dell'Unione Europea. Lunedì 5 novembre partecipa, con il ministro degli Esteri, dell'Unione europea e della Cooperazione spagnolo, Josep Borrell, alla XVI edizione del "Foro di dialogo Italia - Spagna", il tradizionale momento di confronto fra governi ed esponenti del mondo politico, imprenditoriale, accademico e della comunicazione dei due Paesi. Il Foro si riunisce, ogni anno, alternativamente in Spagna e in Italia, e in questa occasione vedrà i due ministri animare il dibattito dedicato all'innovazione: "Sfide e sinergie dell'innovazione. Italia e Spagna". (segue) (Com)